Klaassen geniet van terugkeer bij Nederlands elftal

AMSTERDAM - Davy Klaassen is zijn rentree bij Oranje goed bevallen. De 27-jarige middenvelder uit Hilversum speelde woensdag tegen Spanje (1-1) zijn eerste interland in drie jaar tijd. "Het is wel anders dan normaal. Ik vond het best speciaal om me weer te melden."

Ajacied Klaassen viel in de Johan Cruijff ArenA na rust in. Na een matige eerste helft ging het in de tweede helft beter met het Nederlands elftal. "Spanje kwam er in de eerste helft vaak uit. Het is een goed team met balvaste spelers. Het zijn geen koekenbakkers waar we tegen spelen", aldus Klaassen. "De tweede helft deden we het voorin beter. We kregen er meer druk op. Aan het einde kregen we twee honderd procent kansen. Die moesten er in."

Toen Klaassen in 2017 voor het laatst meedeed bij Oranje, was de situatie niet te vergelijken met nu. Nederland had het EK van 2016 gemist en plaatste zich ook niet voor het WK van 2018. "Ik merkte het toen ik maandag binnen kwam: het was een hele frisse sfeer. We hebben een goed team."