Ajacied Danilo in olympisch elftal Brazilië

ENSCHEDE - De door FC Twente van Ajax gehuurde Danilo is voor de eerste keer in zijn carrière opgeroepen voor het olympische elftal van Brazilië.

De 21-jarige aanvaller scoorde dit seizoen acht doelpunten voor FC Twente en is daarmee topscorer van de eredivisie. In het seizoen '18/'19 maakte de Braziliaan 19 goals voor Jong Ajax in de eerste divisie. Vorig seizoen jaar was hij minder succesvol, waarna de Amsterdammers besloten de aanvaller voor één jaar te verhuren. Zijn contract in Amsterdam loopt nog door tot de zomer van 2022.

Danilo kwam in beeld bij de bondscoach nadat er eerder drie spelers hadden afgezegd. Onder hen was Ajax-aanvaller Antony.

Het olympische elftal van Brazilië neemt het zaterdag in Egypte in een oefenwedstrijd op tegen Zuid-Korea. Een paar dagen later speelt Brazilië een vriendschappelijke wedstrijd tegen Egypte.