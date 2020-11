Ook Amsterdam is weer begonnen met bron- en contactonderzoek

AMSTERDAM - GGD Amsterdam is weer begonnen met het bron- en contactonderzoek. In september werd bekend dat ze daarmee waren gestopt omdat de besmettingcijfers te hoog waren.

"Doordat de besmettingscijfers momenteel dalen, kunnen we in Amsterdam een uitgebreid bron- en contactonderzoek (BCO) doen waarbij wij de nauwe contacten bellen", vertelt een woordvoerder van GGD Amsterdam.

"We zien dat het uitvoeren van een volledig BCO momenteel veel minder tijd kost dan de 'normale' 8 tot 12 uur. De reden hiervoor is simpel: door de gedeeltelijke lockdown, hebben mensen veel minder nauwe contacten. Er zijn dus veel minder gesprekken nodig per BCO."

Na een inventarisatie van NH Nieuws bleek gisteren dat bij de andere regio's in Noord Holland waar het bron- en contactonderzoek was gestopt of afgeschaald, ook weer is opgestart.