GGD heeft onvoldoende zicht op commerciële tests en roept testbedrijven op om te melden

Het aantal besmettingen in de stad neemt de afgelopen weken af. Deze week was er zelfs een daling van ruim 30 procent. Maar niet alle positieve uitslagen worden geregistreerd, omdat niet alle commerciële testorganisaties de regels volgen. "Dit soort nieuwe testfaciliteiten zijn vaak pas pas geleden opgezet, heel vaak door mensen die nog niet werkzaam waren in de zorg. Zij weten niet altijd welke spelregels er gelden", verteld Van Duijnhoven.

Compleet beeld

Alleen geregistreerde artsen kunnen positieve testuitslagen delen met de GGD, maar lang niet alle organisaties hebben zo'n iemand in huis. De GGD roept alle testbedrijven op om positieve resultaten toch door te geven.

"Het is belangrijk om een compleet beeld te hebben om de maatregelen goed te kunnen evalueren", zegt van Duijnhoven. "Als we alle testen die we missen zouden doorberekenen, komen we nooit meer op de getallen die we een paar weken geleden hadden. Dus dat de daling werkelijk is, daar ben ik van overtuigd."

Niet met alle aanbieders van tests heeft de GGD contact. "We zijn ze niet allemaal systematisch gaan nabellen, omdat dat ook echt ons werk niet is en we genoeg andere dingen te doen hebben. We hebben de inspectie hierop gewezen en we hebben het ministerie van volksgezondheid hierop gewezen. Aan veel kanten zijn al acties ondernomen."