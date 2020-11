Kleinere boekhandel doet het goed in coronatijd: "De gunfactor is groot"

AALSMEER - De coronacrisis lijkt een positief effect te hebben op de vraag naar boeken. Niet alleen online wordt er veel verkocht, ook de kleinere boekwinkels lijken van de toegenomen leesdrift te profiteren. "Mensen zijn meer thuis en lijken meer rust te hebben om een boek te pakken. De hele dag Netflixen is natuurlijk ook niet alles", zegt Angele Aartman van Boekhuis Aalsmeer.

Boekhandels floreren in coronatijd: "Best druk gehad" - NH Nieuws

"Support your local is bij ons goed aangeslagen. Mensen wilden dat wij niet ten onder zouden gaan." Greuter heeft de vraag naar literatuur, geschiedenisboeken en kinderboeken zien toenemen. "Mensen kwamen zeker in de eerste lockdown thuis te zitten en daardoor groeide de vraag naar boeken. Ik denk dat veel mensen het lezen weer herondekt hebben, al dan niet samen met hun kinderen. Mensen lijken ook meer rust te hebben om weer eens een boek te pakken"

Boekhandel Blankevoort in Amstelveen is gevestigd onder een grote woonflat en naast enorme supermarkt buiten het centrum van de stad. Misschien geen toplocatie, maar de zaak heeft wel een lange traditie en een schare trouwe klanten. "Wij hebben enorm veel steun gehad van onze vaste klanten in deze moeilijke tijden" zegt Chlelin Greuter.

Angele Aartman van Boekhuis Aalsmeer wil niet spreken van een topjaar, maar klagen over de boekverkoop doet ze niet.. In het begin van het voorjaar, tijdens de lockdown, zag ze de vraag groeien. "Mensen wisten natuurlijk niet hoe lang ze toen aan huis gekluisterd zouden zitten en toen was er een kleine stormloop op boeken hier. Daarna nam dat wel af hoor."

Ook zij verkoopt veel kinderboeken en literatuur. "Het zoutpad van Raynor Winn is een topper. Gaat over twee mensen die alles verliezen en dan een wandeltocht beginnen en ontdekken waar het in het leven om gaat. Misschien een leerzaam boek en daarom zo populair", speculeert Angele.

'Bij mij in plaats van online'

Ook het Boekhuis heeft veel vaste klantenkring waar Angele op kan bouwen. "De gunfactor is groot. Daarom halen of bestellen ze een boek toch ook vaak bij mij in plaats van dat ze het vanuit hun stoel online kopen"

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers: grotere winkels als Atheneum en Scheltema in Amsterdam hebben het aantal klanten juist sterk zien afnemen.