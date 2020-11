Brian (8) redde pasgeboren broertje uit gracht: 'Gooide patat weg en sprong in water'

ALKMAAR - Hoog bezoek voor Brian Koorn uit Alkmaar gistermiddag. De 8-jarige Alkmaarder kreeg burgemeester Emile Roemer op visite. Niet zonder reden, want hij redde twee weken geleden in het centrum van Alkmaar zijn vier maanden oude broertje Bobby uit de gracht, en werd daar door Roemer voor onderscheiden. "De eerste ter wereld, zei de burgemeester."

Als een geluk bij een ongeluk kwamen er net twee vissers voorbijgevaren, die eerst de kinderwagen met daarin Bobby aan boord hesen. Later klommen ook Brian en zijn moeder in het bootje. Terwijl Brians oma als enige nog op de droge stond, werd het gezin door de vissers naar de kant gevaren.

"Ik zat m'n patatje te eten, en opeens hoorde ik een geluid", vertelt Brian aan NH Nieuws. "En ik zag dat de kinderwagen met mijn broertje in het water viel." Brian twijfelde geen moment. "Ik gooide m'n patatje op de grond en ben in het water gesprongen." Ook Brians en Bobby's moeder sprong de gracht in, en met vereende krachten slaagden moeder en zoon erin de bak met daarin Bobby omhoog te houden.

"Hij is niet kopje onder gegaan", blikt Brian terug op zijn heldhaftige actie. "We zagen het meteen, anders was het misschien wel erger afgelopen."

Dat het een dappere actie was, is ook de gemeente niet ontgaan. "Toen ik uit school kwam, vertelde mijn vader dat de burgemeester kwam", vertelt de supertrotse Brian. "Hij had iets voor me laten maken, vertelde hij", verwijst Brian naar de oorkonde. Maar Roemer had meer dan een stuk papier in petto. "Mario-lego", zegt hij enthousiast.