Touwtjetrek of een ‘snoepuitdeelpijp’: Zwaag viert coronaproof Sint Maarten

ZWAAG - Ondanks de oproep van de burgemeester om Sint Maarten thuis te vieren, laten ze aan de Butterwoud in Zwaag het lichtjesfestijn niet zomaar voorbijgaan. Dat deze tijd creativiteit in bewoners naar boven brengt, bewijst ook inwoonster Janneke Kalb met een eigengemaakte 'snoep-touwtrek' voor de deur. "We houden het klein, voor de kinderen in de straat"

Niet overal brandt licht. Maar bij de buren schuin tegenover hebben ook Chantal Feenstra en haar dochters de handen uit de mouwen gestoken. Door een verlichte pvc-buis uit het keukenraam, leunend op een bagagedrager van een fiets en versierd met lichtjes, mogen de kinderen een lekkere lolly komen pakken. "Het is zo'n leuk, gezellig kinderfeest. Daarom doen we mee maar wel alles op afstand."

De 12-jarige Charisa, dochter van Chantal, coördineert de snoeptoevoer vanuit het keukenraam. "Jammer hè, dat het zo moet! Het liefste zou ik aan de deur staan. Ik denk niet dat het druk wordt."

Klein vieren

"Natuurlijk gaan we lopen!", zegt een moeder vol enthousiasme. "We maken er het beste van. Ik heb niet getwijfeld om te gaan. Als ouders gewoon afstand houden, dan kan het makkelijk."

Verderop in de straten is het donker, en zelfs op de Dorpstraat in Zwaag zijn geen lampionnen te bekennen. Ook Janneke was even in dubio: "Ik heb wel getwijfeld ja, maar we hebben ook goede maatregelen genomen. Ik heb handschoenen aan, desinfectiemiddel bij de deur en een mondkap op."

Met zo'n twintig kinderen aan de deur, is Sint Maarten dit jaar toch een geslaagde avond. De kinderen gaan met een goede buit naar huis. Isabella: "Ik heb een rugzak vol, met lolly's, chocolaatjes en veel meer!"