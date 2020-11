In beeld: volop creatieve ideeën om tóch Sint Maarten te vieren

Let op: vanwege het grote aantal inzendingen kunnen we niet alle ingestuurde foto's plaatsen.

NOORD-HOLLAD - Vanwege corona werd Sint Maarten dit jaar anders gevierd dan anders. Omdat kinderen niet langs de deuren konden gaan, werden er op veel plekken in Noord-Holland creatieve oplossingen bedacht zodat Sint Maarten toch nog een beetje gevierd kon worden. NH brengt de initiatieven met onderstaande fotoserie in beeld.

Paul Zwaan uit Hem heeft vandaag een machine gevuld met snoep in de tuin gezet.

Sommige mensen gebruiken de sneeuwschuiver, anderen maken een snoepkanon of hangen lekkernijen aan een slinger bij deur. In Heiloo deden de buren van Mascha Torenvlied een leuk pakketje voor hun dochter door de brievenbus.

In Limmen werd er een marktkraampje neergezet, zodat er op anderhalve meter veilig snoepjes gepakt konden worden.

Maar het snoep kan natuurlijk ook naar de kindjes toegaan! Zo word het snoepgoed in Dirkshorn naar de kinderen gereden via een trein.

Sint Maarten wordt bij Bettie Stam in Amsterdam in huis gevierd. Elke deur in hun woning kreeg een straatnaam en achter elke deur staat een schaaltje met snoepjes.