Assendelftse wint prijs voor haar geboortefoto’s: "Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet"

ASSENDELFT - De wereld van Renate van Lith uit Assendelft is sinds gisterochtend bijzonder chaotisch. De geboortefotograaf kreeg te horen dat haar reportage als beste ter wereld is gekozen. "Ik word echt voortdurend gebeld haha, ik ben er zo blij mee!"

Er waren honderden inzendingen uit de hele wereld in de categorie geboortefotografie. Die van Renate was de beste: ze overleefde drie juryronden. Het mooiste commentaar? "Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet."

Renate begon vijf jaar geleden met geboortefotografie. Sinds die tijd is ze steeds beter geworden. "Het is een vrij nieuw beroep", vertelt ze. "Veel mensen kennen het nog niet. Vaak krijg je vieze gezichten te zien als je vertelt over je beroep. Ik vind het juist heel mooi en probeer altijd zo mooi mogelijke foto’s te maken. Beelden van intieme delen zie je niet gauw bij mij."

Naast de foto’s werd er gekeken naar de bijdrage van de inzender aan de 'community' van de geboortefotografie. Zo heeft Renate een keurmerk opgericht voor geboortefotografen, zodat het voor zorgverleners inzichtelijk is of iemand die bij een geboorte foto’s komt maken professional is of niet. Daarnaast geeft ze workshops, zo ook vandaag: ze was net op tijd klaar voor het interview met NH Nieuws.

"Ik had nooit gedacht te winnen", zegt Renate. "De moeder moest ook wel even slikken toen ik won. Ze had weliswaar toestemming gegeven voor publicatie, maar dat het zo groot zou worden, dat hadden we niet aan zien komen."

