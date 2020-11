Stoep voor kapsalon vol met bloemen: Laren leeft mee met nabestaanden kapper Moshin

LAREN - Laarders leven mee met de nabestaanden van kapper Moshin, die maandagavond op 41-jarige leeftijd om het leven kwam door koolmonoxidevergiftiging in zijn onlangs geopende zaak. De stoep van de kapsalon is sinds gisteren veranderd in een ware bloemenzee.

Naast vele boeketten hebben bewoners van Laren en vaste klanten van de kapper kaarsjes, beeldjes en een grote foto van Moshin neergezet. De hele dag door komen er mensen langs om de overleden kapper te denken, een bloemetje neer te leggen en hun medeleven te betuigen aan zijn vrouw en jonge kinderen.

Afvoer losgekomen

De Laarder kapper verloor maandagavond na een dag werken het bewustzijn in zijn zaak nadat hij, zonder dat hij het wist, de hele dag was blootgesteld aan een veel te hoge concentratie koolmonixide. Na onderzoek van de brandweer bleek dat een afvoer van de centrale verwarming was losgekomen, vermoedelijk na werkzaamheden in de zaak afgelopen weekend. Moshin had plannen om zijn twee maanden oude zaak verder uit te breiden.

Ambulancepersoneel probeerde de kapper op straat nog te reanimeren, maar hij overleed later op de avond.