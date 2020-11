Eerste vondelingenkamer Noord-Holland opent volgende maand in Den Helder

De vondelingenkamer is een initiatief van Stichting Beschermde Wieg en is een alternatief voor moeders die hun kind willen afstaan. "Het is speciaal voor vrouwen die geen andere mogelijkheid meer zien", legt Kitty Nusteling uit. "De deur van de vondelingenkamer staat altijd open, er staat een bedje en vrouwen kunnen er geheel anoniem hun kindje in leggen."

Mochten de vrouwen nog niet zijn bevallen of anderszins hulp willen, dan kan dat: in de kamer is een knop geplaatst. Daar kunnen ze op drukken en dan komt er vanuit het ziekenhuis hulp.

Nood is groot

De Helderse vondelingenkamer is de eerste van Noord-Holland. "De nood is hier groot", vertelt Nusteling. "Er zijn veel ongewenst zwangeren, vrouwen die de zorg mijden en niet weten waar ze naartoe moeten. Ze zijn bang dat hen of hun kindje iets overkomt. Wij helpen hen, en verstrekken zelfs zwangerschapstesten om de situatie zo snel mogelijk te signaleren."

Ze vervolgt: "Voor de eerste vondelingenkamer er in Nederland kwam, werden er jaarlijks vier tot zes baby's dood of levend gevonden. Nu staat de teller gelukkig al twee jaar op nul."

Wie in een moeilijke situatie zit en hulp kan gebruiken van Stichting Beschermde Wieg kan anoniem bellen naar 0800-6005 of een appbericht sturen naar 06-11116565.