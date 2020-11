KNRM ziet 196e verjaardag in het water vallen, ondanks 'drukste jaar in tijden'

ZANDVOORT - Op ieder station van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij staat continu een reddingsboot klaar om uit te rukken, ook op de 196e verjaardag van de organisatie. "Normaal zetten we op zo'n dag donateurs in het zonnetje, maar helaas kan dat dit jaar door corona niet doorgaan", aldus Jan Willem van den Bout, vrijwilliger bij de KNRM in Zandvoort.

NH Nieuws / Mark Arents

Het is een jaarlijks terugkerende traditie: jubilerende donateurs een speciale speld opprikken en ze daarna meenemen op de reddingsboot. "Dankzij hen kunnen wij redden", vertelt Van den Bout. "Helaas sturen we dit jaar het geschenk per post om te voorkomen dat we ouderen belasten of besmetten." Zelf is Jan Willem al negentien jaar vrijwilliger bij de KNRM in Zandvoort. De organisatie draait bijna volledig op vrijwilligers en ontvangt geen overheidssubsidie. Daardoor zijn trouwe donateurs levensbelangrijk voor de redding maatschappij. Ze hebben zelfs de geuzennaam "Redders aan de wal" gekregen.

Quote "Als je op groot water zeilt, is het normaal dat je lid bent van een brigade die je kan redden" Dick schouten - donateur KNRM

Dick Schouten uit Haarlem gokt dat hij al sinds 1978 doneert aan de KNRM. "Ik vond het eigenlijk niet meer dan normaal dat als je op groot water zeilt, dat je dan lid bent van een brigade of vereniging die jou, als je in nood komt, kan redden", vertelt Schouten die zelf inmiddels op 81-jarige leeftijd niet meer zeilt. Tekst loopt door onder video.

KNRM viert geen 196e verjaardag - NH Nieuws

De KNRM had eigenlijk na een druk jaar wel een feestje verdiend, aldus Van den Bout. "Ik denk dat wij dit jaar de meeste acties hebben gedraaid van de afgelopen vijftien jaar", de teller staat inmiddels op 45 acties dit jaar. De schipper ziet een link met de vele vakanties in eigen land afgelopen zomer. "Het valt me op dat er heel veel zwemmers aan de Noordzeekust zijn geweest, die daar normaal gesproken niet komen. Die staan toch raar te kijken hoe de zee te keer kan gaan en ondanks mooi weer toch gevaarlijk kan zijn." 200-jarig bestaan Vandaag viert Van den Bout de verjaardag eigenlijk op geen enkele wijze, zelfs een taartje staat er niet klaar. "Het is voor mij een normale werkdag, beschikbaar voor mijn werkgever en tegelijkertijd waakzaam voor de KNRM." Dat moet over vier jaar wel anders worden. "Dan bestaan we 200 jaar, dat is een gigantisch mooie mijlpaal voor een organisatie die onafhankelijk is van overheidssteun. Dat zal een aardig feestje worden, maar tegelijkertijd ook ingetogen, want we blijven niet voor niets redders."