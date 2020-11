Noord-Hollanders bedenken creatieve manieren om toch Sint Maarten te vieren

NOORD-HOLLAND - Het Sint Maartenfeest kan door de huidige coronacrisis in Nederland niet doorgaan zoals het hoort, maar in veel dorpen en steden in onze provincie hebben ze toch nog creatieve alternatieven bedacht.

In Anna Paulowna hebben ze bijvoorbeeld bij basisschool De Sluis en de Meerpaal voor Sint Maarten een straat in de school nagebouwd, zodat kinderen alsnog een beetje langs de deuren kunnen gaan. "Samen met de ouders van de kinderen hebben een soort dorpje ingericht, zodat we kinderen toch een beetje Sint Maarten kunnen geven tijdens school", vertelt Michiel Drijver, directeur van basisschool De Sluis.

Volgens Drijver hebben alle kinderen zelf een lampion gemaakt en kunnen ze in groepjes in het ingerichte lokaal echt gaan zingen en aanbellen bij deuren. Drijver: "We willen op school toch alles nog een beetje op een normale manier door laten gaan. Zo kunnen we aan de kinderen laten zien dat je ondanks bepaalde situaties ook nog dingen door kunt laten gaan op een creatieve manier."

Video insturen

Tachtig kilometer naar het zuiden bij Eetcafé de Ruiter in Aalsmeer pakken ze Sint Maarten dit jaar ook anders aan. Er moet daar zeker ook gezongen worden, maar dan komt het snoep vanzelf naar je toe. "We hebben nagedacht hoe we nou op een leuke manier wat voor de kinderen doen. Uiteindelijk hebben we besloten dat het misschien het makkelijkste was als de kinderen een video insturen en hun adressen doorgeven, zodat wij onze bezorgers met zakjes snoep erheen kunnen sturen", vertelt een medewerker van het eetcafé.