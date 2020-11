Kleine explosie door chemische reactie op terrein van Weesper farmaceut

WEESP - Op het terrein van het farmaceutische bedrijf Abbott in Weesp is vanmiddag een explosie geweest. Dat meldt de brandweer. De explosie zou hebben plaatsgevonden op de vierde verdieping van een van de panden.

De explosie ontstond volgens de brandweer na een chemische reactie van twee stoffen in een klein vaatje. De knal viel uiteindelijk wel mee. Wel heeft de brandweer gecontroleerd of er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Dat is niet het geval.

Er zijn bij de explosie geen gewonden gevallen. "Alle medewerkers hebben het pand op tijd kunnen verlaten", bevestigt een woordvoerder. Ook de schade valt mee. Het pand kon een uur na de explosie alweer worden vrijgegeven.

Op het fabrieksterrein in Weesp worden griepvaccins gemaakt. Abbott is daarnaast de leverancier van de 'coronasneltest', maar die wordt zover bekend niet in Weesp gemaakt.