Bussums sterrenrestaurant annuleert nu al alle kerstreserveringen: "We moeten door"

BUSSUM - Het Bussumse sterrenrestaurant Soigné is de onzekerheid over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen zat. Het restaurant heeft op voorhand alle kerstreserveringen voor dit jaar geannuleerd.

Het restaurant stelt dat het niet te doen is om maar te blijven wachten op nieuwe besluiten van het kabinet. "Inmiddels is gebleken dat de horeca een van de favoriete ‘stuurknuppels’ is vanuit Den Haag. Wij staan in feite even met ons rug tegen de muur en dat willen wij niet. Wij moeten door", zegt eigenaar Frank Veldhuijse.

Volgens de eigenaar van het Bussumse sterrenrestaurant is het lastig om straks eventueel op het laatste moment nog een volwaardig kerstdiner neer te zetten of juist een goed alternatief te bedenken. "Als er in december besloten wordt dat het restaurant niet open mag zijn met de kerst, of met zeer beperkende maatregelen, dan is dat voor ons te laat om daar nog op een andere manier goed op te kunnen anticiperen."

Thuismaaltijden

Velthuyse noemt het afbellen van alle gasten een 'zeer lastig besluit', maar zegt wel dat er veel begrip voor is. Soigné laat weten zich tijdens de kerstdagen te richten op thuismaaltijden.