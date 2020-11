Man neergeschoten in Zaandam, schutter nog op de vlucht

ZAANDAM - Een man is vanmiddag rond 14.30 uur op de Zuiddijk in Zaandam neergeschoten. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Inter Visual Studio/Sam de Joode

Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend, maar 'hij was tijdens de melding aanspreekbaar', laat een politiewoordvoerder weten. Geen aanhouding De politie heeft de directe omgeving afgezet en doet onderzoek. Onder meer met honden en vanuit een politiehelikopter wordt er naar verdachten gezocht, maar vooralsnog is er nog niemand aangehouden.

Via Burgernet wordt getuigen van een 'recent geweldsincident' aan de Zuiddijk opgeroepen informatie te delen. Iedereen wordt nadrukkelijk afgeraden 'ter plaatse te gaan'.

Frank Lievers woont vlak bij de plaats delict en vertelt dat hij kort na het schietincident thuiskwam. "We zagen iemand liggen en dachten dat 'ie van de trap was gevallen, want ze zijn hier aan het klussen. Maar het schijnt heftiger te zijn."

Buurtbewoners over schietpartij Zuiddijk Zaandam - NH Nieuws

Een andere wijkbewoner laat weten dat er 'bijna nooit wat gebeurt' in de buurt. "Je ziet wel eens politie rijden, maar dat is alleen maar controle, voor de rest niets."