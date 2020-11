Doelpuntrijk oefenduel tussen AZ en Ajax is prooi voor Amsterdammers

Halverwege stond het pas 1-1 door doelpunten van Ajax-speler Sontje Hansen en AZ-spits Ferdy Druijf.

Na rust was Druijf ook op dreef, want hij maakte ook de tweede en derde van de Alkmaarders. Dat was niet eens genoeg voor een gelijkspel, want Giovanni, Devyne Rensch en Enric Llansana scoorden namens Ajax.

De wedstrijd werd gespeeld achter gesloten deuren.