Meer ruimte voor bron- en contactonderzoek bij GGD's door lagere besmettingscijfers

NOORD-HOLLAND - Het aantal besmettingen is dusdanig gezakt dat de GGD's het bron- en contactonderzoek weer op kunnen pakken. Het was afgeschaald omdat de druk op het personeel te hoog werd toen de besmettingscijfers opliepen.

Veel GGD's in Nederland starten het bron- en contactonderzoek weer op. NH Nieuws heeft aan alle GGD's in de provincie gevraagd hoe de zaken ervoor staan. De afgelopen tijd hebben de GGD's het bron- en contactonderzoek afgeschaald of bijna stilgelegd. Mensen die besmet waren met het coronavirus moesten toen zelf de personen bellen waarmee zij in contact waren geweest.

De GGD Noord-Holland Noord start het bron- en contactonderzoek weer helemaal op. Het was niet geheel opgeheven, maar wel afgeschaald, vertelt woordvoerder Harry Katstra: "Nu het weer beheersbaar is pakken we dit weer op. De laatste tijd adviseerden we mensen aan de telefoon zelf te bellen met de mensen met wie ze in contact zijn geweest en nu kunnen wij dat voor het grootste gedeelte weer zelf oppakken."

Minder getest

Ook de GGD Gooi en Vechtstreek pakt het bron- en contactonderzoek weer meer op. Dat komt doordat het meer personeel kan vrijmaken. "We hadden tot een paar weken geleden echt iedereen nodig voor de teststraat. Er wordt nu minder getest door mensen. Waar dat precies door komt, weten we niet. Misschien doordat er meer teststraten zijn of, nog beter zelfs, dat minder mensen klachten hebben. Wij hebben in iedere geval meer handen vrij", zegt woordvoerder Marian Walstra.

De GGD-medewerkers proberen nu zo veel mogelijk bron- en contactonderzoek te doen. "Het lukt ons helaas nog niet omdat weer helemaal volledig te doen, maar hoe meer onderzoek we kunnen doen hoe beter. Soms is het voor mensen niet duidelijk of ze in quarantaine moeten. Door mensen te bellen kunnen we dat ook duidelijker vertellen."

Contactonderzoek nooit gestopt

De GGD Zaanstreek Waterland laat aan NH Nieuws weten nooit gestopt te zijn met het contactonderzoek, maar nu starten ze ook het onderzoek naar de bron van de besmetting weer op. "We zijn tussen de 8 en 12 uur per persoon bezig met het bron- en contactonderzoek. Toen er zoveel besmettingen waren, was dat te veel werk om dat voor iedere besmetting te doen."

Sinds eind vorige week voert GGD Kennemerland weer volledig bron- en contactonderzoek. Volgende week wordt het onderzoek uitgebreid en gaan ze extra monitoren. Dat houdt in dat besmette personen na een dag of vijf worden gebeld om te kijken hoe het met ze gaat.

GGD Amsterdam Amstelland heeft nog niet kunnen reageren.