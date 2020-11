Hilversumse burgemeester Broertjes ziet kentering bij jongeren: "Weinig excessen"

De Hilversumse burgemeester stelt dat jongeren zich over het algemeen steeds beter gedragen. "Maar ze worden er wel knettergek van. Ze zitten thuis en vervelen zich, ze zijn hun baantje kwijt en ze hebben wel college, maar ze zien nooit een leerkracht. Ze zien nooit een docent, ze zien nooit hun medestudenten. Dus dat is best heel zwaar. Daar heb ik wel begrip voor", aldus Broertjes.

Volgens de burgemeester waren de feesten echt uitzonderingen. "Er zijn weinig excessen behalve dan dat illegale feest waar we het allemaal over hebben. Maar dat is tot nu toe echt een uitzondering. Ik hoop dat het zo blijft. Het doel is niet boetes uitschrijven. Het doel is samen dat virus eronder te krijgen. Dat moeten we wel voor ogen blijven houden. En dat hebben we in ‘t Gooi het afgelopen half jaar ook gedaan met elkaar, dus wat dat betreft doen we het prima", aldus Broertjes.

De burgemeester roept jongeren in Hilversum en de rest van 't Gooi op vol te houden en door te zetten. "Anders krijgen we het niet voor elkaar. We moeten het echt weer serieus nemen", aldus Broertjes, die ook andere bewoners van 't Gooi oproept de maatregelen te blijven naleven. "Dat is uiteindelijk bepalend of we dat virus eronder krijgen of niet."

Broertjes roept ook op oog te houden voor elkaar en af en toe eens aan bijvoorbeeld buren te vragen hoe het met ze gaat.

Gesprekken met jongeren

Burgemeester Broertjes praat de laatste tijd steeds meer met jongeren zelf, voornamelijk door te videobellen. De jongeren kunnen met de burgemeester hun zorgen over het coronavirus en alle maatregelen bespreken. "Zij moeten ook vertellen hoe zij in de wedstrijd zitten om het zo te zeggen. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Dus heb ik de afgelopen en komende tijd veel gesprekken met jongeren."