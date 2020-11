Bestuurder rijdt door na aanrijding op Oostdijk in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De Waardse politie is op zoek naar een grijze Daihatsu Terios, omdat de bestuurder hiervan doorgereden is na een aanrijding met een fietsend meisje op de Oostdijk.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend even voor 09.15 uur. De auto heeft schade aan de rechterzijde, onder andere aan de buitenspiegel. Het jonge slachtoffer is volgens Heerhugowaard Centraal met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het meisje reed over de Oostdijk in zuidelijke richting, toen ze nog voor de Braken van achteren werd aangereden. Het ongeluk gebeurde vlakbij de Aris Witbrug tussen Obdam naar Heerhugowaard. De bestuurder stopte in eerste instantie en draaide om, maar reed daarna weg. Een andere automobilist reed achter hem aan, maar kon niet bij blijven vanwege de aanhanger achter zijn auto.