Nieuwe afdeling acute zorg voor ziekenhuis Den Helder om spoedzorg te waarborgen

DEN HELDER - Het ziekenhuis in Den Helder heeft een nieuwe afdeling acute zorg in gebruik genomen. Bedoeling is dat daarmee de spoedzorg voor Den Helder en omstreken (waaronder Texel) gewaarborgd blijft, zo schrijft onze mediapartner Texelse Courant .

De nieuwe afdeling is volgens de Noordwest Ziekenhuisgroep een samenvoeging van de spoedeisende hulp, de medium care en het observatorium.

De acute zorg bevindt zich op de begane grond van het Helderse ziekenhuis naast de spoedeisende hulp. Er zijn kamers met bedden voor de spoedeisende hulp, medium care-bedden en observatoriumbedden.

Op de medium care liggen patiënten die extra zorg en monitorbewaking nodig hebben. Het observatorium biedt plaats aan patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp en nader onderzoek nodig hebben voordat zij naar een andere afdeling of naar huis gaan.

Bundeling

"Door de bundeling van afdelingen blijft acute zorg voor de regio Noord-Holland Noord gewaarborgd ondanks het landelijke tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen", laat het ziekenhuis weten. "Het verpleegkundig team is op zowel de spoedeisende hulp, medium care als het observatorium inzetbaar. Hiervoor is het team afgelopen maanden waar nodig bijgeschoold."

Volgens de Noordwest Ziekenhuisgroep kon het voorheen op de spoedeisende hulp zeer druk zijn terwijl de bedden van de medium care leeg waren, omdat de afdelingen vier verdiepingen uit elkaar lagen. "We werken nu met een harmonicamodel - een bed is de ene keer voor de spoedeisende hulp en de andere keer voor de medium care of het observatorium. Zo kunnen we de beddencapaciteit flexibel inzetten en kunnen zorgmedewerkers elkaar helpen."