Zwartgeblakerde preekstoel terug naar kerk Limmen, als blijvende herinnering aan brand

LIMMEN - Het houtwerk was zwartgeblakerd en van Mattheus, Johannes, Marcus en Lucas was weinig tot niets over. De preekstoel van de Corneliuskerk in Limmen heeft zwaar te lijden gehad onder de brand die 2,5 jaar geleden in de kerk woedde, maar is nu in ere hersteld en klaar voor z'n terugkeer naar de kerk.

Dat is te danken aan restaurator Emiel Wagemaker van De Houtkrul. Gisteren rondde hij de restauratie van de antieke houten preekstoel af. Gedeeltelijk verkoold en in stukken kwam het gevaarte maanden geleden zijn werkplaats in Alkmaar binnen. "Ik kreeg de onderdelen in dozen, en dan is het zoeken, waar komen die onderdelen vandaan? Echt een puzzel."

Inmiddels heeft hij er zo'n driehonderd uur werk inzitten. "We mochten dit niet weghalen", zegt de restaurator over de zwarte waas die nog altijd een groot gedeelte van de preekstoel bedekt. "Zodat we kunnen zien dat 'ie in brand heeft gestaan." Bang dat 'ie binnen mum van tijd weer uit elkaar valt, hoeven kerkgangers niet te zijn. "Dit is wel geprepareerd. Het geeft niet meer af en het is hard dus kan gewoon tegen een stootje.""

Ruim 2,5 jaar geleden ging bijna het hele interieur van de kerk verloren bij een verwoestende brand die op het dak was ontstaan. De houten preekstoel was een van de mooiste relikwieën. De schade aan het gevaarte was enorm en ook de vier beelden van de vier evangelisten waren zwaar gehavend of zelfs door de vlammenzee verzwolgen. Restauratie voltooid Vrijdag wordt de preekstoel teruggeplaatst in de kerk. Met de terugkeer van de preekstoel is de restauratie van de kerk zo goed als voltooid en klaar voor heropening met kerst. Of restaurator Wagemaker ook blij is dat de monsterklus eropzit? "Nee, ik zou er zo nog wel een willen doen."



Bekijk hieronder beelden van de verwoestende brand op 3 mei 2018.

