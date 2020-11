Zaanse moskee krijgt baksteen door de ruit

ZAANDAM - Bij de Osmanlı-moskee aan het Steve Bikoplein in Zaandam is in de nacht van maandag op dinsdag een baksteen door de ruit gegooid. Vrijwilliger Oguz Han van de moskee zegt tegen NH Nieuws dat hij geen idee heeft wat het motief erachter is. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt."

Oguz Han

Gisterochtend rond 9.45 uur ontdekte Han dat er een baksteen door de ruit was gegooid. "Ik kwam er om wat te repareren, toen zag ik allemaal glas." Opvallend is dat pal naast de ruit die is ingegooid een camera hangt. Men is nog bezig met het achterhalen van de beelden.

Baksteen door ruit moskee Oguz Han

Baksteen door ruit moskee Oguz Han

Baksteen door ruit moskee Oguz Han

Baksteen door ruit moskee Oguz Han

De avond voor de ontdekking werd een persoon aangesproken door een lid van de moskee. Toen hij vroeg of hij de persoon kon helpen, sloeg die op de vlucht. Op het moment dat de baksteen door de ruit werd gegooid, was er niemand meer aanwezig. Dat had zomaar wel het geval kunnen zijn. "Het is wel een vreemd gevoel", zegt de vrijwilliger. "Soms wordt er 's avonds nog lesgegeven in het gebouw." De moskee heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft volgens Han toegezegd extra ronden door de wijk te gaan maken.