Bussumse Brownies & Downies hoopt coronacrisis door te komen als pepernotenwinkel

Samen met pepernotenfabriek Van Delft ging Brownies & Downies aan de slag met hun nieuwe assortiment. "We hebben twintig soorten pepernoten en we verkopen chocoladeletters", vertelt Niels. Bij een nieuwe werkomgeving horen ook nieuwe taken en die pakten de medewerkers direct op. Op de vraag welke taak het allerleukste is, weet medewerker Emma wel antwoord: "de kassa bedienen."

Wat doe je als je voor de tweede keer dicht moet als restaurant? Voor die vraag kwam Brownies & Downies-eigenaar Niels de Lange te staan. Door de coronamaatregelen moest alle horeca sluiten, maar daar legde hij zich niet bij neer. "Als de mogelijkheden beperkter worden, kan je twee dingen doen: het hoofd laten hangen of zoeken naar een oplossing", aldus de eigenaar. En dat laatste deed hij dan ook. Sinds twee weken is de lunchroom omgetoverd tot een pepernotenwinkel.

Bezig blijven

Dat de pepernotenwinkel gezellig en leuk is, is niet het enige doel. "De jongens en meiden die hier werken, hebben behoefte aan structuur. Voor hen is het goed om bezig te zijn. Als we dit initiatief niet hadden gedaan en ze zitten alleen maar thuis, dan gaan ze zich vervelen", legt Niels uit.

Medewerker Wendy is in ieder geval hartstikke blij dat ze weer aan het werk kan: "Ik vind het fantastisch hier, het is het leukste werk dat er is." Momenteel loopt de winkel nog niet storm, maar Niels verwacht dat dat zal veranderen als Sinterklaas in het land is.

Wendy kan in ieder geval niet wachten tot er meer klanten komen die ze kan adviseren en helpen.