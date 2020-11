IJmuidenaar Hendrik (87) voelt zich 'koning te rijk' tussen de industrie: "Is als levend schilderij"

IJMUIDEN - De staalfabrieken van Tata Steel, de scheepvaart in het Noordzeekanaal en het verrijzen van de grootste zeesluis van de wereld. Een mooiere leefomgeving kan Hendrik Pietersma (87) zich niet wensen. "Dit is iedere dag wakker worden met een levend schilderij."

Over IJmuiden wordt veel gesproken, maar bijna nooit gaat het over de schoonheid van de havenstad. Deze week nog was de IJmond volop in het nieuws door een onderzoek van EenVandaag over de schadelijke gevolgen van de zware industrie op de gezondheid.

Eerder bestempelde een Belgisch dagblad in een reisbijlage IJmuiden zelfs tot 'Tsjernobyl aan de Noordzee'. En om dan nog maar te zwijgen over de cruisepassagiers die boos een krant opbelden na een bezoekje aan IJmuiden.

Soms zou je bijna denken: wie wil daar nou wonen, tussen het staal, de havens en de geur van vis? Toch zijn er veel mensen die juist van deze 'rauwe' elementen genieten. Een van hen is Hendrik. Vanuit zijn huis bij het sluizencomplex heeft hij vrij zicht op alles wat daar gebeurt.

'Scheelt een kerstboom'

Het recept in huize Pietersma is al 38 jaar lang eenvoudig: muziekje aan, en met de veldkijker binnen handbereik kijken naar alles wat zich ontvouwt. "Dit doe ik iedere dag een uurtje", zo vertelt de weduwnaar. "En daarmee bespaar ik ieder jaar ook een kerstboom, want als je die lichtjes 's avonds ziet bij de Hoogovens, dan is dat echt genieten geblazen."

