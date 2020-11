Geen Sint Maarten voor chronisch zieke Lotte (7), dorpsgenoten zamelen snoep in

WIJK AAN ZEE - De zevenjarige Lotte uit Wijk aan Zee lijdt aan een chronische darmziekte en ligt sinds afgelopen maandag opnieuw in het ziekenhuis. Dit betekent dat Lotte vanavond niet met haar vriendinnetjes langs de deuren kan voor Sint Maarten, iets waar ze enorm naar uitkeek. Dorpsgenoot Sharon van Wilgenburg vond dit zo sneu, dat zij een actie is gestart.

Lotte, in afwachting van haar onderzoeken in het AMC - Eigen beeld

De moeder van Lotte is de beste vriendin van Sharon en zo is zij al jaren op de hoogte van de medische situatie van Lotte. "Dat zo’n klein meisje dit moet meemaken, is intens verdrietig", zegt Sharon. "Dat ze dan juist nu in het ziekenhuis ligt, terwijl ze zo uitkeek om Sint Maarten te vieren, brak mijn hart."

Sharon, zelf moeder van twee zoons van 15 en 18, bedacht een plan en schakelde daarvoor alle dorpsgenoten in. "Bij ons komen tijdens Sint Maarten elk jaar heel veel kinderen aan de deur. Ik hang vanavond een rugzak aan ons tuinhek waar iedereen wat van hun verzamelde snoep in kan stoppen voor Lotte", legt Sharon uit. "Zodra ze uit het ziekenhuis mag, heeft ze alsnog een tas vol met lekkers." Sharon deelde haar idee op Facebook en binnen een mum van tijd had ze tientallen reacties binnen. "Wijk aan Zee is met dit soort dingen echt een eenheid. Iedereen kent elkaar en iedereen zorgt voor elkaar. Dit is ook een mooi moment om kinderen te laten zien hoe belangrijk het is om te delen, wetende dat je er een dorpsgenootje heel erg blij mee maakt.”

Sharon van Wilgenburg heeft het rugzakje voor Lotte al aan haar tuinhek gehangen - Eigen beeld

Sylvia, de moeder van Lotte, is ontroerd door het gebaar van Sharon en de hartverwarmende reacties van haar dorpsgenoten. "Het was toch weer onverwacht dat Lotte het AMC in moest. Wel te verwachten was de teleurstelling dat ze na al zo een gek jaar niet kan meelopen met vriendinnetjes voor Sint Maarten." "Hoe mooi is het dat mensen met je meedenken, hoe ze Lotte willen meenemen in de Sint Maarten beleving, door een rugtas op te hangen waar kinderen iets in kunnen doen. Zo doet ze toch mee, maar op een andere manier! Het delen, het aan haar denken, daar is Wijk aan Zee echt een mooi dorp in. Ik denk dat ze zo blij is als ze thuiskomt en haar volle rugtas ziet!"

Quote "Hoe mooi is het dat mensen Lotte willen meenemen in de Sint Maarten beleving" Sylvia, moeder van Lotte (7)

De kans dat ook dit jaar weer veel kinderen bij Sharon voor haar huis aan de Verlengde Voorstraat staan is groot, helemaal na haar ontroerende oproep. "Misschien heb ik aan een rugzakje niet genoeg. Ik zal eens kijken of ik een reistas heb", zegt ze glimlachend. "Wat zal Lotte verrast zijn zodra ze weer thuis is. Als wij als dorp een bijdrage kunnen leveren aan haar glimlach, dan is mijn Sint Maarten missie geslaagd."