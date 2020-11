VLOG: Desi knutselt kaartjes bij Mieloe's stalletje

HOOGWOUD - De hobby van Milou Grootes uit Hoogwoud is uitgegroeid tot een heus stalletje met daarin allemaal creatieve uitingen. Van kaarten met een 'lange afstandsknuffel' tot de voorbereidingen van de kerst. Desi ging op bezoek in Hoogwoud.

Er komen steeds meer verkoopkraampjes aan de weg en Desi ging eens kijken naar zo'n kraampje in Hoogwoud. Een houten huisje met daarop "Mieloe's stalletje" trok haar aandacht en ze was benieuwd naar de maker van dit stalletje. Milou Grootes is juf in het basisonderwijs en vindt het daarnaast erg leuk om creatief bezig te zijn.

Kaartjes

De voorbereidingen voor de Kerst zijn langzaam op gang aan het komen, maar daarnaast werkt Milou ook in opdracht. Kaarten zoals 'Groeten uit Hoogwoud' zijn erg geliefd. Milou daagt Desi uit om ook een kaartje te ontwerpen. Of Desi dit net zo goed kan als Milou? Dat zie je in de video!