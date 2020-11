A'dam toren in regenboogkleuren na uitspraken minister Slob

AMSTERDAM - Om een standpunt te maken tegen de uitspraken van onderwijsminister Arie Slob hulde de A'damtoren zich gisteravond in regenboogkleuren. De minister kwam onder vuur te liggen na uitspraken over verklaringen tegen homoseksualiteit op reformatorische middelbare scholen.

Slob verklaarde eerder dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit, zolang er sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen. Dit werd door velen gezien als discriminatie en aan het eind van de dag trok hij deze uitspraken terug. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van dit soort verklaringen.

Regenboog

De A'dam toren wil op deze manier een statement maken tegen de uitspraken. De toren, die namens zichzelf lijkt te spreken op sociale media, hoopt dat Arie Slob de kleuren heeft kunnen zien.

Daarnaast laat de toren weten niet gehackt te zijn. Gisteren bleek dat het lichtsysteem van de Erasmusbrug in Rotterdam gehackt was, waardoor de kleuren konden worden aangepast.

De toren hult zich vaker in regenboogkleuren. bijvoorbeeld op coming out day. Op andere belangrijke momenten kleurt de toren ook mee.