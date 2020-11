Trainer Wim Jonk overweegt geen tussentijds vertrek bij FC Volendam

Gisteravond zei Jonk er iets meer over. "Het is een compliment als je naam bij andere clubs wordt genoemd. Het gaat altijd heel snel in het voetbal. Als er ergens een trainer opstapt en een andere trainer doet het goed dan word je ergens gelinkt. Dat was ik als speler ook al gewend. Maar ik ben bezig met een heel mooi project bij Volendam en daar heb ik de volle aandacht voor nodig. Ik ben niet met andere dingen bezig."

Van Leeuwen ging ook in op vragen over de status van Marko Vejinovic. De clubloze middenvelder traint al enige tijd mee met FC Volendam. Van Leeuwen sluit zeker niet uit dat de oud-speler van onder meer Feyenoord, AZ en Vitesse voor FC Volendam gaat spelen.

"Toen Marko bij ons aanklopte, hebben we wel gezegd dat Volendam geen opvanghuis is voor mensen die willen meetrainen. We hebben toen gevraagd: 'Kun je je voorstellen dat, als het van twee kanten bevalt, jij wedstrijden voor Volendam gaat voetballen?' Hij hield zeker die deur open. Deze week praten we verder en zien we wat eruit komt."