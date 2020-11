Telstar moet volwassener worden

VELSEN-ZUID "Wij hebben een jonge groep, maar wij moeten volwassener worden. Zeker in de laatste twintig minuten", sprak Telstar-verdediger Redouan El Yaakoubi na de 2-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles.

Al vroeg in de wedstrijd viel verdediger Benaissa Benamar geblesseerd uit. Hierdoor speelde El Yaakoubi een groot deel van de wedstrijd centraal in de verdediging. Hij zag nog wel dat Glynor Plet namens Telstar de score opende in de tweede helft. Daarna was het twee keer Jacob Mulenga die voor Go Ahead Eagles uit een corner scoorde.

"Het was bij die corners flipperkast. Wel moet ik zeggen dat die bal wel erg gelukkig voor hun hoofd valt en dan is het kassa", aldus El Yaakoubi.