Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma wordt burgemeester van Utrecht

AMSTERDAM - De Amsterdamse w ethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Dat is vanavond bekend gemaakt.

Ze is officieel door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester. Minister Kajsa Ollongren en koning Willem-Alexander moeten zich nog over de benoeming buigen, maar dat is normaal gesproken slechts een formaliteit.

Dijksma werd in 2018 wethouder in Amsterdam, daarvoor was ze staatssecretaris. Ze zei voor haar benoeming hier dat ze wilde dat het openbaar vervoer de 'slagader van de stad' zou worden. De afgelopen twee jaar hield ze zich vooral bezig met de plannen om de stad autoluw te maken en het herstel van de bruggen en kades.