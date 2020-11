Jan Lammers: "We hopen de grand prix in september uitbundig te vieren"

ZANDVOORT - Sportief directeur Jan Lammers is dik tevreden met de nieuwe datum voor de grand prix die van 3 tot 5 september 2021 in Zandvoort wordt verreden. Het racespektakel waarbij de wagens van de Formule 1 aan de start verschijnen, valt in het laatste weekend van de zomervakantie.

Lammers steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Het sluit perfect aan, precies in het staartje van de vakantie", reageert de oud-coureur op NH Radio.

Toen de geplande race - na 36 jaar van afwezigheid - afgelopen mei niet door kon gaan was dat natuurlijk een domper. Maar het blijkt dat van uitstel geen afstel komt. "Ik ben altijd al van mening geweest dat wij de grand prix kunnen organiseren. Het enthousiasme dat Max (Verstappen-red.) teweeg heeft gebracht zien we terug in de massale kaartverkoop." Het evenement was dan ook binnen no time stijf uitverkocht. "Kaarten van mei die voor drie jaar gekocht zijn, blijven geldig. Mensen konden ze ook teruggeven. Daar heeft ongeveer vijf procent gebruik van gemaakt. En ook die kaarten zijn ook weer snel verkocht. Het leeft enorm."

Mét publiek

De racefans kunnen niet wachten tot het september is. Lammers vindt het niet erg dat de datum is verschoven. "We wilden een grand prix met publiek, zonder vonden wij tegenstrijdig en die mening is overgenomen door het Formule 1 management. Vandaar dat de datum verschoven is, maar het moet dan ook allemaal nog logistiek passen. En dat past nu heel goed."

Over de tegenstanders van de race zegt Lammers op NH Radio dat hij vermoedt dat in het 'gezonde conflict' de partijen allemaal weer een stukje wijzer zijn geworden. "Je gaat elkaar toch iets tegemoet komen. Ik denk dat het per saldo voor alle partijen beter is." Hij denkt dat afhankelijk van hoe redelijk de bezwaren zijn er gekeken gaat worden of er iets aan te doen is.

Al met al hoopt Lammers dat het verschuiven van de datum naar september meer goed nieuws brengt. "Ik hoop dat het ons en de overheid gewoon genoeg tijd geeft en dat we rond die tijd hopelijk een vaccin of medicijn tegen corona hebben zodat we het feest uitbundig kunnen vieren!"