Dubbelslag Mulenga doet Telstar de das om tegen Go Ahead

VELSEN-ZUID - Telstar heeft dinsdagavond met 1-2 verloren van Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Andries Jonker kwam via Glynor Plet weliswaar op een 1-0 voorsprong, maar twee treffers van Jacob Mulenga zorgden ervoor dat de Velsenaren na negentig minuten voetbal toch met lege handen stonden.

De ruim 22 duizend mensen die als steun voor de stichting Support Casper een kaartje hadden gekocht terwijl zij niet bij de wedstrijd aanwezig konden zijn, misten weinig in het eerste bedrijf. De bezoekers noteerden via Sam Hendriks na ruim twintig minuten spelen de eerste mogelijkheid. De oud-Ajacied mocht uithalen vanaf de zestien meter, maar zag hoe Telstar-doelman Jasper Schendelaar zijn schot uit het doel haalde.

Toch was Plet degene die de score na de thee wist te openen. De bal belandde voor zijn voeten na matig verdedigen van de bezoekers en met een bekeken poging zette hij Gorter op het verkeerde been (1-0). Een andere oudgediende, Mulenga (ex- FC Utrecht), maakte er niet veel later 1-1 van. Redouan El Yaakoubi kon de tegentreffer eerst nog voorkomen door een poging van Luuk Brouwers voor het doel weg te koppen, maar in de daaropvolgende corner was het alsnog raak. De 36-jarige Zambiaan werkte bij de tweede paal binnen.

Opnieuw Mulenga

De ploeg van trainer Kees van Wonderen ging na de gelijkmaker op zoek naar meer en was al snel dicht bij een voorsprong via Zakkaria Eddahchouri, maar Schendelaar stond paraat om het schot van de aanvaller te kraken. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd was de AZ-huurling echter ook niet meer in staat om zijn ploeg van een nederlaag te redden. Telstar kreeg de bal niet weg na een hoekschop en op aangeven van Jeroen Veldmate kroonde Mulenga zich met zijn tweede doelpunt tot matchwinner.

Opstelling Telstar: Schendelaar; Bronkhorst, Vandermeulen, Benamar (Najah/17), El Yaakoubi, Pattynama; Cagro, Van Doorm, Adshead (Korpershoek/76); Plet, Van Velzen (Fernandes/69)

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Corboz, Brouwers; Eddahchouri (Crowther/81), Hendriks, Rabillard (Mulenga/67)