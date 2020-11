Somberheid dreigt voor studenten in coronatijd: 'Klop aan voor hulp'

Studentenhuisarts Peter Vonk ziet in zijn praktijk dat studenten het lastig hebben. "Normaal gaan studenten naar de universiteit, volgen werkgroepen en dat is nu allemaal online. Dat betekent dat je weinig sociale contacten hebt en je sneller eenzaam wordt. Studenten worden nu echt op zichzelf aangewezen."

Studenten hebben volgens Vonk in vergelijking met werkende jongeren vaker last van angsten en depressies. "Dat komt omdat de structuur ontbreekt. Als je naar je werk gaat en je komt niet, dan belt je baas je op om te vragen waar je blijft. En bij studenten is dat niet."

Hulp vragen

Daarnaast vinden studenten het vaak moeilijk om hulp te vragen. Vonk: "Studenten denken vaak dat het erbij hoort, of dat het wel weer over gaat. In het ergste geval leidt dat tot depressies of angststoornissen. En dat is zonde, want als je wel hulp vraagt is er vaak wat aan te doen."