Oscar Benton, voor altijd de man van Bensonhurst Blues

HAARLEM - Zijn overlijden is een klap voor wie met de muziek van Oscar Benton is opgegroeid. De in Haarlem geboren blueslegende stierf zondagavond (71) na een hartstiltstand in zijn woonplaats IJmuiden.

Een van de mensen voor wie de dood van Benton als een klap kwam is zijn biograaf Peter Bruyn. De journalist bezocht Benton zo'n twee keer per week om materiaal te verzamelen voor een volgend jaar uit te komen biografie over het leven van Oscar Benton. Bruyn prijst vooral Bentons veelzijdigheid. "Hij heeft van alles gedaan, dus het is moeilijk te zeggen waar we hem vooral van zullen herinneren."

Karakteristiek stemgeluid

Bentons karakteristieke stemgeluid komt op zijn hele repertoire tot zijn recht, maar nergens klinkt hij beter dan op 'Bensonhurst Blues', het nummer waarmee hij een nummer één hit scoorde in Frankrijk. Toch ging de eer vooral naar Alain Delon. De Fransman gebruikte het voor zijn film 'Pour la Peau d'un Flic. ' Benton kreeg een gouden plaat voor het nummer. Volgend jaar zou hij een come back-tournee maken.