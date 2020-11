Zangeres Monique Klemann overwon podiumangst dankzij haar zusje

AMSTERDAM - In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat zangeres Monique Klemann van de succesformatie Loïs Lane.

"Ik vond op het podium staan ook best nog wel eng de eerste jaren. Maar ik moest wel. Ik heb de mazzel gehad dat ik altijd naast m'n zusje stond, die heel vrij was op het podium. Ze heeft me er de eerste jaren echt doorgesleept. Zonder haar had ik het nooit gekund. Nu sta ik wel in mijn eentje op het podium en voel ik me op m'n gemak."

Toch was het voor Monique wel wennen dat ze met Loïs Lane al zo snel succes had. Ze was muzikaal eigenlijk nog niet klaar voor dat succes.

Het archief van Monique Klemann zit in dozen. In een van die dozen zitten alle singles die ze met haar groep Loïs Lane maakte. Bovenop ligt de allereerste: Break it up!

Met It's the first time kwam de grote doorbraak. "Het was een soort stoomboot. Het begon eerst heel lichtjes, maar uiteindelijk hebben we er heel lang mee in de Top-40 gestaan. Dit is wel ons pareltje. De cd werd goud. We hebben er ook Prince mee van de eerste plaats gestoten."





Het was dezelfde Prince als de Prince die hen later zou vragen als support-act. Monique: "Prince zat in Scheveningen in het Kurhaus. Hij zag op MTV Europe onze videoclip van I wanna be en dacht: 'Ik wil die meiden'. Hij was erg ontevreden over zijn eigen supportact."



Op podium met Prince





Een paar weken later stond Monique en de band op het podium voor hun eerste show met Prince, in Basel voor 68.000 mensen. "Als ik er nu nog aan terug denk, krijg ik het weer benauwd. Ik heb van tevoren waarschijnlijk wel een drankje genomen en een sigaretje, wat ik toen nog deed. En dan maar gewoon hoppakee!"