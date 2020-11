Opnieuw beren achter het raam: niet voor de kinderen, maar voor de zorg

ANDIJK - Nu de tweede coronagolf volop aan de gang is, wil Astrid uit Andijk stilstaan bij de verpleegkundigen in de zorg. Ze roept op om opnieuw beren achter het raam te plaatsen, maar dan niet voor de kinderen maar voor de zorg. "Zij doen er alles aan om alles zo goed en snel te laten verlopen en werken dag en nacht voor ons."

Astrid vertelt in De Maandagavond Show op WEEFF Radio dat we er samen voor elkaar moeten zijn. "Samen staan we sterk."

Ze verwacht niet dat de mensen uit de zorg ook op berenjacht gaan, net als de kinderen in de eerste coronagolf deden. Het is de bedoeling om met een beer achter het raam, aan de zorg te laten zien dat we meeleven en diep respect voor ze hebben.

Luister hier het hele interview met Astrid op WEEFF Radio terug