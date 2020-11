R-getal onder de 1, maar risiconiveau Zaanstreek-Waterland blijft zeer ernstig

PURMEREND - Het zogenaamde R-getal is voor het eerst in deze tweede coronagolf onder de 1 gezakt. Dat betekent dat de verspreiding van het coronavirus afneemt. Toch blijft op basis van de cijfers over de afgelopen twee weken in de regio Zaanstreek-Waterland het risiconiveau 'zeer ernstig' van kracht. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

De gemeente Zaanstad spant de kroon in Zaanstreek-Waterland. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 702 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 9 personen positief zijn getest op corona.

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn op dit moment de minste nieuwe besmettingen in Purmerend. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 449 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 2 personen positief hebben getest op corona.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: