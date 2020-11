Amsterdams bedrijf 'expert' in bakstenen van afval

Een van hun afnemers is Eigen Haard. Voor die Amsterdam woningcorporatie maken ze nu stenen waarin oude toiletpotten zijn verwerkt. De potten worden vermalen en zijn in de bakstenen terug te zien als kleine, witte spikkels. Het is nu nog een druppel op een gloeiende plaat maar als de grondstoffen wereldwijd echt schaars worden, zullen de grote bedrijven snel volgen. Het Amsterdamse bedrijf laat zien dat het kan. En daarmee hebben ze voorlopig een voorsprong. Maar dat betekent niet dat ze stil gaan zitten, want er valt nog genoeg nieuws te bedenken.

