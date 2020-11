Noord-Holland is museum rijker: Huis van Hilde nu officieel in het register

CASTRICUM - Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum is opgenomen in het Museumregister Nederland. Daarmee is het centrum nu officieel een museum. In juni maakte de provincie Noord-Holland bekend dat ze het centrum overneemt, en daarmee de continuïteit waarborgt. Huis van Hilde verkeerde namelijk in financieel zwaar weer vanwege de coronacrisis.