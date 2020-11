IJsclub Haarlem rouwt om schaatsicoon Aris, maar afscheid nog steeds niet mogelijk

HAARLEM - Hij was de verpersoonlijking van IJsclub Haarlem. Aris Dijksman was een man met passie voor het schaatsen en mensen. Meer dan een halve eeuw was de Haarlemmer de spil van de ijsclub. Sinds maart moeten ze het plotseling zonder hem doen nadat hij overleed aan corona. Volgende week zou hij eindelijk worden herdacht met een schaatswedstrijd, de Aris Dijksman Trofee.

Het overlijden van Aris Dijksman kwam onverwacht en was een grote schok voor zijn familie en zijn vele schaatsvrienden. "Mijn vader was altijd met de ijsclub bezig. Het was zijn lust en zijn leven", vat Dirk Dijksman in NH Reportage de betrokkenheid van zijn vader samen. "Ik heb zelf marathons geschaatst en het maakte niet uit op welke ijsbaan ik dan kwam. Overal waren wel mensen die hem kenden. Omgaan met mensen en organiseren. Dat was zijn ding."

Aris Dijksman Trofee

Tot grote teleurstelling van de clubleden die hem lief waren, kunnen ze nog steeds niet gezamenlijk stilstaan bij het overlijden van Aris. Alle schaatswedstrijden zijn voorlopig geschrapt en dus kan ook de speciaal voor hem in het leven geroepen Aris Dijksman Trofee niet worden gereden. Eerder viel ook de herdenking van Aris al in het water.

Zo'n vijftig jaar geleden werd Aris Dijksman lid van ijsclub Haarlem en al snel raakte hij overal bij betrokken. Hij organiseerde activiteiten voor de jeugd, reisjes en schaatstoernooien in het buitenland, regelde een nieuw clubhuis en was meer dan veertig jaar actief in de baancommissie, als voorzitter van ijsclub Haarlem en in het bestuur van het gewest.

Oud-penningmeester Lou Hoogewerf kan het zich bijna niet voorstellen dat zijn goede vriend Aris er niet meer is. "Het was zo'n grote schok. Ik was net aangekomen op mijn bestemming voor een wandelvakantie toen ik het bericht kreeg dat Aris in het ziekenhuis was opgenomen met corona," vertelt Lou. En twee dagen later kreeg ik een bericht dat hij was overleden."

Levenslust

Longontsteking denken zijn naasten als Aris in maart ziek wordt. Hij is dan net hersteld van darmkanker en heeft de laatste succesvolle behandeling achter de rug. Zijn levenslust is terug en Aris zit alweer vol plannen. "Maar het bleek corona. Daar schrokken we wel van, maar je denkt niet meteen aan het slechtste scenario", vertelt Dirk.

"De eerste dagen hadden we het volste vertrouwen dat hij er weer bovenop zou komen. Hij had net zijn laatste chemokuur gehad en had weer overal zin in. Zijn levenslust was terug." Maar na een paar dagen verslechtert de situatie en gebeurt het onvoorstelbare. Aris Dijksman overlijdt op 17 maart op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus.

Het afscheid is geheel in strijd met het leven van Aris, in kleine kring. In het begin is het verlies van hun echtgenoot, vader en opa maar moeilijk te verwerken. Vooral door de berichtgeving over corona. "Wij werden iedere dag geconfronteerd met het nieuws over de ziekenhuizen en mensen op de intensive care. Precies wat wij net allemaal hadden meegemaakt", zegt Dirk.

Aan het begin van het schaatsseizoen wilde de club alsnog stilstaan bij hun grote verlies. Maar het coronavirus maakte dat onmogelijk. Het afscheid is uitgesteld, maar gaat er komen. "Hij is er nu stilletjes tussenuit gegaan en hij verdient gewoon een mooi afscheid."