Telstar breekt records met 'kaartverkoop' voor GAE-thuis

VELSEN-ZUID - Ondanks dat er vanavond geen bezoekers welkom zijn bij de wedstrijd tussen Telstar en Go Ahead Eagles in de eerste divisie, gaat het uitmuntend met de kaartverkoop van het duel. Er zijn al ruim 21 duizend kaarten verkocht voor het affiche en alle opbrengsten daarvan gaan naar Support Casper.

"Van 30 april 1972 stamt ons verkooprecord van 21 duizend kaarten", laat Telstar-voorzitter Pieter de Waard weten op de sociale kanalen van de Velsenaren. "Dat record is vandaag verbroken. De teller staat momenteel op 21.962. Allemaal hartelijk dank!"

De kaarten voor de wedstrijd kosten 1,63 euro per stuk en de opbrengsten daarvan gaan naar Support Casper, het onderzoek van dokter Casper Van Eijck naar alvleesvlierkanker. "Er is een onbeperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus iedereen is welkom", laat Telstar weten. De kaarten zijn te koop via telstarfanshop.nl.