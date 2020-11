Veroorzaker dodelijk ongeluk N242 Heerhugowaard hoeft niet de cel in

HEERHUGOWAARD - De 35-jarige Liza T. uit Noord-Scharwoude is veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van twee jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Een vrouw van 66 jaar uit 't Zand kwam bij de frontale aanrijding op de N242 om het leven. Een 58-jarige man uit Den Helder raakte zwaar gewond.

De botsing gebeurde op 15 maart vorig jaar in het donker op de Westerweg (N242). Liza T. (toen 33 en nog een beginnend bestuurder) reed in de richting van Alkmaar en botste in een flauwe bocht frontaal tegen de auto uit de tegenovergestelde richting. De bestuurder raakte zwaargewond, zijn passagier overleed.

Bandensporen

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) reed T. op de verkeerde weghelft en is het ongeluk door haar schuld ontstaan. De vrouw beweert dat haar tegenligger dat juist deed. Maar de rechtbank oordeelt dat het toch echt de vrouw is geweest die de dubbele doorgetrokken strook heeft overschreden, omdat haar bandensporen op die weghelft zijn aangetroffen.

Hoe het kwam dat zij daar terecht is gekomen, is niet vast komen staan. Mogelijk was zij afgeleid door het telefoongesprek dat zij vlak voor het ongeval met een vriendin heeft gevoerd.

Niet de cel in

Omdat de vrouw moet leven met het feit dat door haar schuld iemand is overleden en zij zelf ook zwaar gewond raakte bij de botsing, vindt de rechtbank niet dat zij naar de gevangenis hoeft. Daarom is een voorwaardelijke celstraf opgelegd. Het OM had drie maanden cel geëist.

Als voorwaarde om niet naar de gevangenis te hoeven, moet de vrouw 5.000 euro overmaken aan de Vereniging Verkeersslachtoffers. De schadevergoeding die de twee dochters van de overleden vrouw hadden geëist, is door de rechtbank afgewezen omdat de gevraagde kosten niet onder de schadevergoedingsregeling vallen.