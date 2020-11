Weer daling aantal besmettingen in Amsterdam

AMSTERDAM - Het aantal mensen in Amsterdam dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Nog steeds is het risiconiveau zeer ernstig van toepassing.

Per 100.000 inwoners zijn in Amsterdam in de afgelopen twee weken 590 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 5.152 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 9.055.

In de afgelopen twee weken zijn er 133 personen met corona opgenomen in het ziekenhuis, en zijn 29 personen aan corona overleden.