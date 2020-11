Brandslachtoffer Vigo (14) wordt gemist door zijn skiteam: "Hij was bijna familie"

ASSENDELFT - Het RS-Skiteam voor talenten is in shock door het overlijden van de veertienjarige Vigo na een woningbrand vorige week in Assendelft. Het skitalent vormde tijdens trainingen in Oostenrijk een hechte groep met zijn teamleden: "Een week voor het incident zat hij nog bij ons in Oostenrijk."

Een week voor de brand was Vigo nog in het chalet van Sander in Oostenrijk waar het team tijdens trainingen verblijft. "Dat is heel heftig", vertelt Sander. "Je laatste momenten zijn nog niet zo ver weg."

Het nieuws is hard aangekomen bij de leden van het skiteam."Hij zat 10 tot 15 weken per jaar bij ons in huis in Oostenrijk", vertelt Vigo's trainer Sander Reedijk. "Ze sliepen met elkaar op één kamer, deelden middageten en avondeten. Het is bijna hetzelfde als het verliezen van een familielid."

De heftige brand ontstond op 2 november in de vroege ochtend in Vigo's ouderlijk huis aan de Zomerzon in Assendelft. Alle vijf de leden van het gezin raken gewond. De politie verdenkt de vader van het gezin ervan de brand te hebben gesticht. Hij is aangehouden in het ziekenhuis. Vigo is afgelopen vrijdag in het ziekenhuis overleden.

Talentenstatus

Skiën betekende veel voor Vigo. "Hij deed het al bijna vanaf het moment dat hij kon lopen", vertelt zijn trainer Sander. En hij kon het ook goed. In navolging van zijn beide broers voegde hij zich bij het talentenprogramma van RS-Skiteam en trainde hij veel in Oostenrijk. Hij had ook een talentenstatus bij NOC*NSF. "De laatste twee jaar ging het steeds beter", vertelt Sander. "Hij was er meer mee bezig."

De vereniging wil op korte termijn een herdenkingsdienst voor de leden organiseren. "Wij willen waardig afscheid nemen van Vigo", vertelt Sander. "En wij zijn in gedachten bij de familie en wensen hen veel sterkte toe". Op Facebook komen ook al veel condoleances binnen van skiërs, skiverenigingen en Zaankanters.