NL V Auto's en kliko's demonteren voor hergebruik in aflevering 10 van Pak an doen

BLOKKER - Maar liefst 95 procent van een auto wordt hergebruikt. Bij de grootste autosloperij van Noord-Holland, in Blokker, zijn er inmiddels zelfs twee medewerkers speciaal opgeleid om elektrische auto's te demonteren, zien we aflevering 10 van Pak an doen.

Maar waar hergebruik van auto-onderdelen inmiddels gemeengoed is, lijkt recycling in de bouw nog op stoom te moeten komen. Het Amsterdamse Stonecycling is de uitzondering die de regel bevestigt. Het Amsterdamse bedrijf timmert al tien jaar aan de weg met het maken van stenen uit afval.

Pak an doen aflevering 10 steenrecycle - NH/Pak an doen

Tot slot gaan we op bezoek bij een Helderse uitvinder die een machine heeft bedacht waarmee je in een oogwenk de wieltjes van rolcontainers en kliko's afhaalt. Een slim systeem omdat je daarmee hergebruik bevordert, al is er wel twee jaar denkwerk aan voorafgegaan.