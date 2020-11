De Peiling: Kabinet wil totaalverbod op vuurwerk. Ben jij daar blij mee?

Compensatieregeling Voor vuurwerkverkopers komt er een compensatieregeling. Over de hoogte van de tegemoetkoming en wat er exact onder het vuurwerkverbod valt wordt nog overlegd. Zo is nog niet duidelijk of ook het lichtste vuurwerk in de ban gaat. Dit wordt ook wel kindervuurwerk genoemd. Hieronder vallen sterretjes, knalerwten en Bengaalse lucifers.

Boa Bond

Twee weken geleden riep de Boa Bond op tot een vuurwerkverbod in Amsterdam. GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer pleiten ook voor een verbod omdat hulpdiensten door de coronacrisis al overbelast zijn. Tijdens de vorige jaarwisseling belandden 385 mensen in het ziekenhuis door vuurwerk. Nog eens 900 personen gingen met vuurwerkletsel naar een huisartsenpost.

Illegaal vuurwerk

Vuurwerkhandelaren zoals Bart Pronk uit Sint Maarten denken dat een totaalverbod op vuurwerk wel eens averechts zou kunnen uitpakken. "Het is onverstandig, omdat we nu al over veel signalen uit de markt horen dat de illegale handel aan het toenemen is. Het gaat dan om nitraten, cobra's, het zware spul. En als je daar letsel mee krijgt, dan ben je aan de beurt. En dat is wat we als legale branche willen voorkomen."