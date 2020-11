Verzorgingstehuis Bergen coronavrij: "Dank aan medewerkers voor enorme inzet"

BERGEN - Er zijn geen coronabesmettingen meer onder bewoners en medewerkers van zorgcentrum Oudtburgh in Bergen. In oktober werd het verzorgingstehuis zwaar getroffen door de coronapandemie met 50 positief getesten onder de bewoners en 20 onder het personeel. Medisch geschoold defensiepersoneel moest de afgelopen weken bijspringen.

De afgelopen maand overleden zeventien inwoners van de gemeente Bergen aan het coronavirus, waarvan zeven in de laatste week. Dat is een fors aantal voor een relatief kleine gemeente als Bergen. Volgens waarnemend burgemeester Rehwinkel heeft het hoge sterftecijfer grotendeels wel te maken met de uitbraak in verzorgingstehuis Oudtburgh, hoewel Magentazorg daar zelf geen uitspraken over wil doen.

Magentazorg meldt dat de afgelopen periode met man en macht is gewerkt om het coronavirus in locatie Oudtburgh onder controle te krijgen. Magentazorg is uiteraard opgelucht en bedankt haar medewerkers voor hun enorme inzet en grote toewijding.

Bezoek behoort weer tot de mogelijkheden. Het maken van een afspraak is niet meer noodzakelijk en per dag is één bezoeker per bewoner welkom, aldus mediapartner Duinstreek Centraal.