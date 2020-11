Overveense bewoner doet aangifte vanwege illegale kap op Blekersveld

OVERVEEN - Een buurman van het Blekersveld waar de gemeente Bloemendaal tijdelijke huisvestiging voor statushouders wil realiseren, heeft aangifte van illegale kap gedaan. Rolf Kesteloo zegt overtuigend bewijs te hebben dat niet alleen laag struikgewas is gesnoeid, zoals wethouder Wijkhuisen onlangs nog verzekerde. Volgens Kesteloo zijn er ook 200 bomen omgezaagd met een diameter groter dan 15 centimeter, waarvoor een vergunning aangevraagd had moeten worden.

In een eerste reactie laat een woordvoerder van de gemeente weten dat het echt alleen maar om snoeiwerkzaamheden ging en dat er echt geen bomen met een stam dikker dan 15 centimeter doorsnee zijn gekapt. "We zien de afhandeling van deze aangifte vol vertrouwen tegemoet."

Bij de aangifte zijn veel foto's geleverd waarop te zien is dat stammen genummerd zijn, en de lengte en de diameter opgemeten worden.

Bloemendaal begon 19 oktober met het snoeien van wat wethouder Henk Wijkhuisen benoemde als lage begroeiing, 'om te voorkomen dat straks mogelijk allerlei padden kikkers en egeltjes in de grond gaan zitten deze winter', zo zei hij toen tegen NH Nieuws. De gemeente moet met spoed ongeveer 70 statushouders vestigen op dringend verzoek van de provincie. Maar het afgelopen jaar zijn er al meerdere locaties afgewezen na protest van buren.

Nu Bloemendaal aanstuurt op tijdelijke woningen op Blekersveld en daar haast mee maakt, voelen de omwonenden van deze Overveense wijk zich overvallen. Ze hebben al aangekondigd naar de rechter te stappen.

Deze week wordt op verzoek van Hart voor Bloemendaal een interpellatiedebat gehouden in de gemeenteraad over de gehele gang van zaken rondom de zoektocht naar huisvesting voor de statushouders, concreet over het proces en de participatie met bewoners rondom de locatie Blekersveld.