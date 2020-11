Larense kapper (41) overleden na koolmonoxidevergiftiging in kapsalon

LAREN - Een Larense kapper is gisteravond overleden na een koolmonoxidevergiftiging in zijn kapperszaak. Dat bevestigt de politie.

De kapper werd gisteravond om 18.30 uur gevonden toen een voorbijganger hem in de zaak zag liggen. Een ambulance bracht hem met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan de gevolgen van de koolmonoxidevergiftiging.

De recherche heeft na de vondst nog lang onderzoek gedaan in en rond de kapperszaak. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de koolmonoxidevergiftiging zeer waarschijnlijk een noodlottig ongeval is. "Maar we doen nog wel onderzoek om uit te sluiten dat er echt geen opzet in het spel is", aldus de politie.

De kapperszaak aan de Naarderstraat was pas sinds begin september open. De kapper is afgelopen vrijdag 41 jaar geworden.